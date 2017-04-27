В мире
28 Апреля 2017 08:05
Вашингтон выставил Южной Корее счет в миллиард долларов
По мнению лидера США, именно столько Сеул должен заплатить за размещение на своей территории американских противоракетных комплексов.
Напомним, оборудование для новейшей американской системы заатмосферного перехвата баллистических ракет было доставлено в Корею в минувшую среду. И уже в ближайшие дни комплекс будет введен в строй. Кроме того, Трамп заявил, что намерен пересмотреть или вовсе ликвидировать невыгодное торговое соглашение с Республикой Корея.
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