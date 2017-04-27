Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Вашингтон выставил Южной Корее счет в миллиард долларов
В мире
RSS
Вашингтон выставил Южной Корее счет в миллиард долларов
Скачать Поделиться

28 Апреля 2017 08:05

Вашингтон выставил Южной Корее счет в миллиард долларов

По мнению лидера США, именно столько Сеул должен заплатить за размещение на своей территории американских противоракетных комплексов.

Напомним, оборудование для новейшей американской системы заатмосферного перехвата баллистических ракет было доставлено в Корею в минувшую среду. И уже в ближайшие дни комплекс будет введен в строй. Кроме того, Трамп заявил, что намерен пересмотреть или вовсе ликвидировать невыгодное торговое соглашение с Республикой Корея.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =