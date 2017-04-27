Вашингтон выставил Южной Корее счет в миллиард долларов

28 Апреля 2017 08:05

По мнению лидера США, именно столько Сеул должен заплатить за размещение на своей территории американских противоракетных комплексов.

Напомним, оборудование для новейшей американской системы заатмосферного перехвата баллистических ракет было доставлено в Корею в минувшую среду. И уже в ближайшие дни комплекс будет введен в строй. Кроме того, Трамп заявил, что намерен пересмотреть или вовсе ликвидировать невыгодное торговое соглашение с Республикой Корея.