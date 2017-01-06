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Вашингтон поддерживает проведение межсирийских переговоров в Астане
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6 Января 2017 08:08

Вашингтон поддерживает проведение межсирийских переговоров в Астане

Вашингтон  поддерживает проведение межсирийских переговоров по урегулированию ситуации в арабской республике  в Астане и ждет прогресса от этой встречи. С таким заявлением выступил госсекретарь Соединенных Штатов  Джон Керри.

Переговоры планируется провести 23 января. В конце уходящего года правительство Сирии и ряд вооруженных группировок  договорились о прекращении огня и выразили готовность наладить мирный диалог. По мнению Москвы и Анкары,   новая площадка в Астане будет дополнять женевские договоренности.

 

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