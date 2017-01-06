Вашингтон поддерживает проведение межсирийских переговоров в Астане

6 Января 2017 08:08

Вашингтон поддерживает проведение межсирийских переговоров по урегулированию ситуации в арабской республике в Астане и ждет прогресса от этой встречи. С таким заявлением выступил госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри.

Переговоры планируется провести 23 января. В конце уходящего года правительство Сирии и ряд вооруженных группировок договорились о прекращении огня и выразили готовность наладить мирный диалог. По мнению Москвы и Анкары, новая площадка в Астане будет дополнять женевские договоренности.