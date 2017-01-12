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Вашингтон озабочен действиями России на международной арене
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11 Января 2017 15:13

Вашингтон озабочен действиями России на международной арене

Бывший глава ExxonMobil Рэкс Тиллерсон, выдвинутый президентом США на пост госсекретаря, собирается заявить, что Вашингтон озабочен действиями России на международной арене и обвинить Москву в игнорировании интересов Соединенных Штатов. Об этом, по данным газеты Washington Post, Тиллерсон намерен сообщить сегодня на слушаниях в сенате, где будет обсуждаться его кандидатура. В то же время, как говорится в статье, будущий глава Госдепа не будет упоминать о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в избирательную кампанию в США. Более того, он призовет к честному и открытому диалогу с Москвой.

  

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