11 Января 2017 15:13

Бывший глава ExxonMobil Рэкс Тиллерсон, выдвинутый президентом США на пост госсекретаря, собирается заявить, что Вашингтон озабочен действиями России на международной арене и обвинить Москву в игнорировании интересов Соединенных Штатов. Об этом, по данным газеты Washington Post, Тиллерсон намерен сообщить сегодня на слушаниях в сенате, где будет обсуждаться его кандидатура. В то же время, как говорится в статье, будущий глава Госдепа не будет упоминать о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в избирательную кампанию в США. Более того, он призовет к честному и открытому диалогу с Москвой.