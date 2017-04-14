15 Апреля 2017 21:24

Внимание СМИ сегодня приковано к ситуации вокруг Корейского полуострова. Вашингтон направил к берегам КНДР еще один эсминец, но пока все ограничивается лишь демонстрацией силы.

В Северной Корее сегодня прошел грандиозный парад, посвященный дню рождения вечного президента страны Ким Ир Сена, а из США стали приходить сообщения, что к военным действиям в этот раз прибегать не будут. Прошедший в Пхеньяне парад эксперты назвали крупнейшим в истории страны. Особое место в нем занимали ракеты. В их числе были и баллистические - для подводных лодок. Ранее президент США Дональд Трамп признал КНДР угрозой и назвал ситуацию в регионе напряженной. В этой связи к берегам Корейского полуострова была направлена американская ударная группировка во главе с авианосцем "Карл Винсон".