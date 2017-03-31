31 Марта 2017 21:14

Асад больше не враг. Вашингтон изменил подход к решению сирийского кризиса. Как заявила постпред США при ООН Никки Хейли, отставка сирийского президента Башара Асада больше не является приоритетом для Соединенных Штатов. В свою очередь глава Госдепа Рекс Тиллерсон отметил, что статус Асада должен определить народ Сирии. В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп обещал прекратить практику свержения неугодных правительств.

Эксперты отмечают, что сейчас позиция США расходится с позицией ЕС, который продолжает настаивать на уходе президента Сирии. Вооруженный конфликт в Арабской Республике вспыхнул в 2011 году. Его жертвами стали более 320 тысяч человек. 150 тысяч числятся пропавшими без вести.