В мире
18 Мая 2017 09:00
Вашингтон и Брюссель отказались от идеи запрещать перевоз в ручной клади планшетов и ноутбуков
Вашингтон и Брюссель отказались от идеи запрещать перевоз в ручной клади планшетов и ноутбуков на авиарейсы из Европы в США. Такое решение было принято экспертами и представителями властей в ходе 4-часовой встречи в Брюсселе. В заявлении говорится, что рассматривается ряд других мер для обеспечения безопасности полетов. Правда, не уточняется, о каких мерах идет речь. Ранее власти США заявили о возможности введения такого запрета, после чего в конце марта он был введен Вашингтоном на авиарейсах, следующих из нескольких стран с преимущественно мусульманским населением.
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