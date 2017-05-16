18 Мая 2017 09:00

Вашингтон и Брюссель отказались от идеи запрещать перевоз в ручной клади планшетов и ноутбуков на авиарейсы из Европы в США. Такое решение было принято экспертами и представителями властей в ходе 4-часовой встречи в Брюсселе. В заявлении говорится, что рассматривается ряд других мер для обеспечения безопасности полетов. Правда, не уточняется, о каких мерах идет речь. Ранее власти США заявили о возможности введения такого запрета, после чего в конце марта он был введен Вашингтоном на авиарейсах, следующих из нескольких стран с преимущественно мусульманским населением.