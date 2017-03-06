Валентина Терешкова сегодня отмечает 80-летний юбилей

6 Марта 2017 09:04

Она вписала свое имя в историю космоса золотыми буквами. 80-летний юбилей сегодня отмечает Чайка - первая в мире женщина-космонавт и до сих пор единственная, совершившая полет в одиночку, Валентина Терешкова. Валентина Владимировна родилась в семье выходцев из Беларуси. Работала на шинном заводе, на текстильном комбинате. А в космос ее привела любовь к парашютному спорту. Первый полет женщины-космонавта состоялся в июне 1963 года. А родным Терешкова перед этим сказала, что уезжает на соревнования. За 72 часа в космосе она совершила 49 оборотов вокруг планеты и преодолела 2 миллиона космических километров. Герой Советского Союза, генерал-майор Терешкова признана "Женщиной столетия".