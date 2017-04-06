В зоопарке Мемфиса появился на свет детеныш гиппопотама

7 Апреля 2017 12:10

Самочка родилась 23 марта. Сегодня малышку должны впервые показать публике. Вес малышки 76 килограммов, но когда она вырастет и станет взрослой, вес увеличится до 2 тонн. Гиппопотам - это одно из самых крупных сухопутных современных животных. Сейчас зоопарк объявил конкурс на имя для новорожденной.