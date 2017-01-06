3 Января 2017 08:12

В зоопарке Кишинева появился редчайший обитатель - дальневосточный леопард по кличке Эмир. В мире насчитывается всего лишь 80 таких животных. Пятнистому хищнику год и 8 месяцев. Однако посетителям его пока не показывают. Животное находится на карантине, адаптируясь к местному климату. В зоопарке уже живет самка леопарда по кличке Мариука.