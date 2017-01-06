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В зоопарке Кишинева появился редчайший обитатель
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3 Января 2017 08:12

В зоопарке Кишинева появился редчайший обитатель

В зоопарке Кишинева появился редчайший обитатель - дальневосточный леопард  по кличке Эмир.  В мире насчитывается всего лишь  80  таких животных.  Пятнистому хищнику  год и 8 месяцев. Однако посетителям его пока не показывают.   Животное находится на карантине, адаптируясь к местному климату.  В зоопарке уже живет самка леопарда  по кличке Мариука.

 

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