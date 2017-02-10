В зоопарке Чикаго появился новый обитатель

10 Февраля 2017 15:16

Пол и вес ярко-оранжевого малыша еще предстоит определить специалистам, а пока одна из самых редких лиственных обезьян в мире не покидает маминых объятий. Лангур Франсуа - именно так называется этот вид - обитает в Юго-Восточной Азии. В Китае он считается исчезающим. В дикой природе остается около 800 особей.