В мире
23 Марта 2017 07:15
В знак солидарности с Туманным Альбионом на Эйфелевой башне гаснут огни
Ведь среди пострадавших были и школьники из Франции. Премьер Бернар Казнев пообещал поддержку пострадавшим в нападении французам и их семьям. Президент Франсуа Олланд заявил, что их страна понимает, что сейчас чувствуют британцы. В Ницце 14 июля прошлого года на Дне взятия Бастилии грузовик наехал на толпу на набережной - тогда погибли 84 человека.
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