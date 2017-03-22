В знак солидарности с Туманным Альбионом на Эйфелевой башне гаснут огни

23 Марта 2017 07:15

Ведь среди пострадавших были и школьники из Франции. Премьер Бернар Казнев пообещал поддержку пострадавшим в нападении французам и их семьям. Президент Франсуа Олланд заявил, что их страна понимает, что сейчас чувствуют британцы. В Ницце 14 июля прошлого года на Дне взятия Бастилии грузовик наехал на толпу на набережной - тогда погибли 84 человека.