В Женеве начинается пятый раунд переговоров по сирийскому мирному урегулированию

23 Марта 2017 08:03

В них должны принять участие как делегации правительства Сирии, так и оппозиции. Как ожидается, на встрече будут обсуждаться четыре основные темы. Это вопросы управления в арабской республике и разработка новой Конституции, а также организация выборов и борьба с терроризмом. Часть тем уже поднималась в Астане.