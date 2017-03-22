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В Женеве начинается пятый раунд переговоров по сирийскому мирному урегулированию
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23 Марта 2017 08:03

В Женеве начинается пятый раунд переговоров по сирийскому мирному урегулированию

В них должны принять участие как делегации правительства Сирии, так и оппозиции. Как ожидается, на встрече будут обсуждаться четыре основные темы. Это вопросы управления в арабской республике и разработка новой Конституции, а также организация выборов и борьба с терроризмом. Часть тем уже поднималась в Астане.
  

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