В здании французской финансовой прокуратуры в центре Парижа ищут взрывное устройство

20 Марта 2017 15:06

Анонимное сообщение о бомбе пришло сегодня утром в полицию. В 9-й округ в экстренном порядке выехали команды саперов. Всех людей эвакуировали. В полиции не исключают, что проверка здания может продлиться до вечера. Напомним, на прошлой неделе в штаб-квартиру МВФ в Париже неизвестные прислали посылку со взрывным устройством. Пострадала женщина, которая вскрыла ее. Она получила сильные ожоги рук и лица.