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В Забайкальском крае перевернулся пассажирский автобус
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12 Июня 2017 09:03

В Забайкальском крае перевернулся пассажирский автобус

Погибли 12 человек, в том числе ребенок, еще 40 пострадали. Их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Автобус с паломниками рухнул с насыпи высотой около 30 метров. В салоне находились около 50 пассажиров, которые возвращались в Читу. Обстоятельства ДТП выясняются.

  

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