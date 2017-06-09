В мире
12 Июня 2017 09:03
В Забайкальском крае перевернулся пассажирский автобус
Погибли 12 человек, в том числе ребенок, еще 40 пострадали. Их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Автобус с паломниками рухнул с насыпи высотой около 30 метров. В салоне находились около 50 пассажиров, которые возвращались в Читу. Обстоятельства ДТП выясняются.
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