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В Забайкалье вторник объявлен днем траура по погибшим в ДТП
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12 Июня 2017 12:06

В Забайкалье вторник объявлен днем траура по погибшим в ДТП

12 человек погибли, еще 37 пострадали в ДТП на трассе "Байкал". Автобус перевозил паломников после крестного хода. ЧП произошло на крутом повороте трассы без бордюрного ограждения. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в отношении него возбудили уголовное дело. Вторник в Забайкалье объявлен днем траура по погибшим в ДТП.

  

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