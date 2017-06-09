В Забайкалье вторник объявлен днем траура по погибшим в ДТП

12 Июня 2017 12:06

12 человек погибли, еще 37 пострадали в ДТП на трассе "Байкал". Автобус перевозил паломников после крестного хода. ЧП произошло на крутом повороте трассы без бордюрного ограждения. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в отношении него возбудили уголовное дело. Вторник в Забайкалье объявлен днем траура по погибшим в ДТП.