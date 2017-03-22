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В Южной Корее продолжается операция по подъему затонувшего три года назад парома
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23 Марта 2017 08:09

В Южной Корее продолжается операция по подъему затонувшего три года назад парома

Тогда погибли почти 300 человек. Спасателям удалось поднять со дна моря часть судна. Для завершения работ может понадобиться около десяти дней. Все зависит от погодных условий. Еще 3-4 дня для транспортировки парома в сухой док. Следствие назвало основные причины крушения - незаконное переоборудование судна, перегруженный грузовой отсек, неопытность экипажа и сомнительные отношения между владельцами корабля и контролирующими органами. 
  

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