В Южной Корее продолжается операция по подъему затонувшего три года назад парома

23 Марта 2017 08:09

Тогда погибли почти 300 человек. Спасателям удалось поднять со дна моря часть судна. Для завершения работ может понадобиться около десяти дней. Все зависит от погодных условий. Еще 3-4 дня для транспортировки парома в сухой док. Следствие назвало основные причины крушения - незаконное переоборудование судна, перегруженный грузовой отсек, неопытность экипажа и сомнительные отношения между владельцами корабля и контролирующими органами.