В Южной Корее начинается трехнедельная кампания перед досрочными выборами президента

17 Апреля 2017 09:06

В Южной Корее сегодня начинается трехнедельная кампания перед досрочными выборами президента. Зарегистрированы 15 кандидатов - это беспрецедентное число желающих бороться за высший государственный пост. Выборы намечены на 9 мая. Напомним, Пак Кын Хе объявили импичмент и отстранили от власти. Экс-президента Кореи подозревают в крупнейшем коррупционном скандале.