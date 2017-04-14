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В Южной Корее начинается трехнедельная кампания перед досрочными выборами президента
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17 Апреля 2017 09:06

В Южной Корее начинается трехнедельная кампания перед досрочными выборами президента

В Южной Корее сегодня начинается трехнедельная кампания перед досрочными выборами президента. Зарегистрированы 15 кандидатов - это беспрецедентное число желающих бороться за высший государственный пост. Выборы намечены на 9 мая. Напомним, Пак Кын Хе объявили импичмент и отстранили от власти. Экс-президента Кореи подозревают в крупнейшем коррупционном скандале.

  

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