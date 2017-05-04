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В Южной Корее началось досрочное голосование на выборах президента
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4 Мая 2017 12:07

В Южной Корее началось досрочное голосование на выборах президента

Более миллиона человек проголосовало на избирательных участках. Подсчет голосов, поданных досрочно, начнется после основного голосования, назначенного на 9 мая. Сами выборы также проводятся раньше срока после импичмента президента Пак Кын Хе, которую обвинили в коррупции. Сейчас наиболее вероятным кандидатом на пост президента считается Мун Чжэ Ин. Согласно последним соцопросам, его поддерживает 42,5% избирателей.  

  

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