В мире
4 Мая 2017 12:07
В Южной Корее началось досрочное голосование на выборах президента
Более миллиона человек проголосовало на избирательных участках. Подсчет голосов, поданных досрочно, начнется после основного голосования, назначенного на 9 мая. Сами выборы также проводятся раньше срока после импичмента президента Пак Кын Хе, которую обвинили в коррупции. Сейчас наиболее вероятным кандидатом на пост президента считается Мун Чжэ Ин. Согласно последним соцопросам, его поддерживает 42,5% избирателей.
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