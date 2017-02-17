В Южной Корее арестован вице-президент "Самсунг" Ли Чже Ен

17 Февраля 2017 15:09

Один из богатейших людей страны провел минувшую ночь в камере, где были лишь стол и телевизор. Фактический руководитель компании проходит по делу о коррупции в окружении отстраненной от должности президента страны Пак Кын Хе. Следствие по данному разбирательству должно завершиться к началу марта. Тем временем на фоне инцидента акции корпорации дешевеют.