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В Йемене неизвестные обстреляли лодку с сомалийскими беженцами
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18 Марта 2017 12:04

В Йемене неизвестные обстреляли лодку с сомалийскими беженцами

Погибли по меньшей мере 42 человека. Десятки ранены. Сообщается, что судно направлялось из Йемена в Судан. На борту находились 140 человек. В начале пути лодка была атакована неизвестными вертолетами. Многие переселенцы до сих пор числятся пропавшими без вести. Ответственность за кровавую атаку пока никто на себя не взял.

  

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