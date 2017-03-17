В Йемене неизвестные обстреляли лодку с сомалийскими беженцами

18 Марта 2017 12:04

Погибли по меньшей мере 42 человека. Десятки ранены. Сообщается, что судно направлялось из Йемена в Судан. На борту находились 140 человек. В начале пути лодка была атакована неизвестными вертолетами. Многие переселенцы до сих пор числятся пропавшими без вести. Ответственность за кровавую атаку пока никто на себя не взял.