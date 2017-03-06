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В японской префектуре Нагано разбился вертолет спасательных служб
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6 Марта 2017 15:10

В японской префектуре Нагано разбился вертолет спасательных служб

В японской префектуре Нагано жертвами катастрофы вертолета спасательных служб стали девять человек - все, кто находился на борту. Вертолет разбился во время учебного полета в горной местности. Экипаж отрабатывал действия по спасению людей. Когда связь с вертолетом прервалась, спасательный центр обратился за помощью к полиции. Через два часа полицейский вертолет обнаружил обломки на высоте 1600 метров. Выясняются причины происшествия.  

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