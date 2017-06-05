Главная>>В мире>>В Японии за неделю с тепловым ударом госпитализировали более тысячи человек
В мире
RSS
В Японии за неделю с тепловым ударом госпитализировали более тысячи человек
Скачать Поделиться

6 Июня 2017 08:04

В Японии за неделю с тепловым ударом госпитализировали более тысячи человек

Это в полтора раза больше, чем за предыдущие семь дней. 17-ти пострадавшим требуется продолжительное лечение в течение минимум трех недель. Почти половина госпитализированных - пожилые люди старше 65-ти лет. Жара, превысившая 30 градусов, установилась почти во всех регионах Японии.

 

Другие новости

Прощальный ужин для панд Развітальная вячэра для пандаў 05.06.2017 15:10 / В мире Прощальный ужин для панд

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =