В Японии за неделю с тепловым ударом госпитализировали более тысячи человек

6 Июня 2017 08:04

Это в полтора раза больше, чем за предыдущие семь дней. 17-ти пострадавшим требуется продолжительное лечение в течение минимум трех недель. Почти половина госпитализированных - пожилые люди старше 65-ти лет. Жара, превысившая 30 градусов, установилась почти во всех регионах Японии.