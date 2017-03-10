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В Японии вспоминают жертв землетрясения и разрушительного цунами 2011 года
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11 Марта 2017 12:05

В Японии вспоминают жертв землетрясения и разрушительного цунами 2011 года

Шесть лет назад в 14 часов 46 минут на северо-востоке страны произошли подземные толчки магнитудой 9. Последствием стихийного бедствия стало цунами, высота которого достигала 16-ти метров. Именно оно и явилось причиной гибели тысячи людей. Напомним, в результате удара стихии погибли почти 16 тысяч человек. Две с половиной по-прежнему считаются пропавшими без вести. А 30 тысяч человек до сих пор вынуждены проживать во временном жилье.

  

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