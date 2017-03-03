В Японии уже цветет сакура

4 Марта 2017 15:04

Ранняя весна пришла в Японию. В Стране восходящего солнца уже в полную силу цветет сакура. Обычно японская вишня распускается в конце марта. Но в этот раз первые розовые цветки появились уже в середине февраля. Регион не видел такого последние 15 лет. Синоптики связывают раннее цветение сакуры с резким потеплением. В Токио в последние дни температура поднялась до рекордных 17 градусов.