В Японии сгорело более полторы сотни домов

23 Декабря 2016 07:05

В Японии крупный пожар. Из-за возгорания в китайском ресторане на западе острова Хонсю сгорело более полторы сотни домов. Пожарные 10 часов боролись с огнем. Работу усложнял сильный ветер - его порывы достигали 24 метров в секунду. Из-за этого местами огонь поднимался на высоту до 300 метров. В результате пожара 8 человек отравились угарным газом. Из зоны бедствия спасатели эвакуировали 750 человек. Возгорание стало крупнейшим за последние 20 лет.