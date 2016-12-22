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В Японии сгорело более полторы сотни домов
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23 Декабря 2016 07:05

В Японии сгорело более полторы сотни домов

В Японии крупный пожар. Из-за возгорания в китайском ресторане на западе острова Хонсю  сгорело более полторы сотни домов. Пожарные 10 часов боролись с огнем. Работу усложнял сильный ветер - его порывы достигали 24 метров в секунду. Из-за этого местами огонь поднимался на высоту до 300 метров. В результате пожара  8 человек отравились угарным газом. Из зоны бедствия спасатели эвакуировали 750 человек.  Возгорание стало крупнейшим за последние 20 лет.

 

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