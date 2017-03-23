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В Японии открылась выставка дронов
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24 Марта 2017 12:10

В Японии открылась выставка дронов

В Японии в префектуре Тиба открылась выставка дронов. На ней представлены новейшие разработки в сфере беспилотных летательных аппаратов. Внимание гостей привлек дрон, способный переносить груз до 100 килограммов. Это устройство разработали специально для рационализации доставки посылок. Используют их для военных, гражданских целей: доставки грузов, съемок местности и даже тренировки ленивых животных в зоопарках.  

  

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