В Японии одобрили законопроект о наказании за подготовку к терактам

15 Июня 2017 12:11

Верхняя палата парламента Японии одобрила законопроект о наказании за подготовку к терактам и другим преступлениям в составе организованных криминальных группировок. В частности, речь идет о сборе оружия, денег или материалов, изучении мест потенциальных массовых убийств, захвата заложников, угона транспорта. Также закон распространяется на подготовку преступлений, за которые в Японии предусмотрена смертная казнь или более 10 лет тюрьмы. По мнению властей, новый закон позволит существенно усилить меры безопасности в преддверии Олимпиады и Паралимпийских игр, которые пройдут в Токио в 2020 году.