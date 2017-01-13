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В Японии из-за мощных снегопадов отменили почти 60 авиарейсов
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14 Января 2017 15:03

В Японии из-за мощных снегопадов отменили почти 60 авиарейсов

Непогода охватила почти всю территорию страны. В японских префектурах толщина снежного покрова достигает двух с половиной метров. Ожидается, что в ряде районов за несколько часов выпадет около ста сантиметров снега.  

 

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