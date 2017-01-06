В Японии гигантский тунец ушел с молотка за 634 тысячи долларов

5 Января 2017 12:16

Так, в Токио прошел традиционный аукцион рыбы. За право приобрести 212-килограммового голубого тунца соревновались местные рестораторы. Счастливым обладателем лота уже четвертый год подряд стал Киеси Кимура. Владелец крупной сети суши-ресторанов доволен приобретением, однако, по его словам, в этом году тунец оказался дороговат. Отметим, что в 2013 году за самую крупную и качественную рыбу семейства скумбриевых заплатили более полутора миллиона долларов.