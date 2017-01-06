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В Японии гигантский тунец ушел с молотка за 634 тысячи долларов
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5 Января 2017 12:16

В Японии гигантский тунец ушел с молотка за 634 тысячи долларов

Так, в Токио прошел традиционный аукцион рыбы.  За право приобрести 212-килограммового голубого тунца  соревновались местные рестораторы. Счастливым обладателем лота уже четвертый год подряд стал Киеси Кимура. Владелец крупной сети суши-ресторанов доволен приобретением, однако, по его словам, в этом году тунец оказался дороговат. Отметим, что в 2013 году за самую крупную и качественную рыбу семейства скумбриевых заплатили более полутора миллиона долларов.

 

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