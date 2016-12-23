В Японии 6 тысяч человек провели 2 ночи в аэропорту из-за снега

24 Декабря 2016 15:03

В Саппоро впервые за полвека количество осадков превысило 90 сантиметров. В аэропорту задержаны почти 300 рейсов. Непогода вызвала остановку и наземного транспорта - было отменено движение свыше 250 электропоездов. На данный момент авиасообщение постепенно возобновляется. На восстановление наземного транспорта потребуется время.