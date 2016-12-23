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В Японии 6 тысяч человек провели 2 ночи в аэропорту из-за снега
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24 Декабря 2016 15:03

В Японии 6 тысяч человек провели 2 ночи в аэропорту из-за снега

В Саппоро впервые за полвека количество осадков превысило 90 сантиметров. В аэропорту задержаны почти 300 рейсов. Непогода вызвала остановку и наземного транспорта - было отменено движение свыше 250 электропоездов. На данный момент авиасообщение постепенно  возобновляется. На восстановление  наземного транспорта потребуется время.

 

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