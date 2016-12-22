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В Якутии разбился самолет с офицерами
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19 Декабря 2016 08:01

В Якутии разбился самолет с офицерами

Новость с пометкой "молния". Самолет Ил-18 разбился в Булунском районе Якутии. Лайнер летел из Екатеринбурга. На его борту находились 32 пассажира и 7 членов экипажа. Это российские офицеры военно-космических сил. По предварительным данным, выжили шесть человек. Ведутся спасательные работы. Подробности - в следующем выпуске.

 

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