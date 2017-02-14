В восточной части Венгрии объявлена угроза наводнений

14 Февраля 2017 08:11

Опасности подвержены более двухсот километров берегов левого притока Дуная. Ситуацию осложняет ледоход. Уровень воды в реках поднимается буквально на глазах. Лодки срывало с причалов и относило на сотни метров от берега. Сложные погодные условия блокировали паромное сообщение. Местные жители не могут добраться до своих домов. Информация о погибших и пострадавших не поступала.