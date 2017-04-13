В воскресенье турецкие избиратели выразят свое отношение к реформе Конституции

14 Апреля 2017 09:11

Если большинство одобрит поправки, то Анкара перейдет от парламентской республики к президентской форме правления. Сейчас в Турции в самом разгаре агитационная кампания. Сторонники реформ утверждают, что перемены придадут стране стабильности. Это может стать одним из самых больших изменений в управлении Турции за последние сто лет.