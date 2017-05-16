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17 Мая 2017 12:02

В Волгограде выясняют причины обрушения жилого дома из-за взрыва бытового газа

Всю ночь на месте ЧП не прекращались поисковые работы. Из-под завалов к этому часу извлечены тела 4 погибших, еще 11 человек пострадали. Личности погибших установлены: один - работник аварийной службы, остальные – жители пострадавшего дома. Еще 40 человек были эвакуированы из аварийного здания. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. По версии следствия, причина взрыва - несанкционированные работы на водопроводе, в ходе которых был поврежден газопровод. Семьям пострадавших выплатят по 50 тысяч рублей.