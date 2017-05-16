В Волгограде из-под завалов извлекли тело четвертой жертвы

17 Мая 2017 07:07

В Волгограде, где накануне днем в жилом доме произошел взрыв бытового газа, всю ночь не прекращались поисковые работы. Утром стало известно, что сотрудники МЧС из-под завалов извлекли тело четвертой жертвы. Это девушка 1990 года рождения. По предварительным данным, она жила в этом доме. Поиск людей продолжается. Разрушены 12 квартир. 11 человек пострадали, а еще 40 эвакуированы из аварийного здания. По предварительным данным, причиной взрыва стало повреждение газопровода, которое произошло при незаконном подключении к водоводу. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".