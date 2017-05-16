В мире
17 Мая 2017 07:07
В Волгограде из-под завалов извлекли тело четвертой жертвы
В Волгограде, где накануне днем в жилом доме произошел взрыв бытового газа, всю ночь не прекращались поисковые работы. Утром стало известно, что сотрудники МЧС из-под завалов извлекли тело четвертой жертвы. Это девушка 1990 года рождения. По предварительным данным, она жила в этом доме. Поиск людей продолжается. Разрушены 12 квартир. 11 человек пострадали, а еще 40 эвакуированы из аварийного здания. По предварительным данным, причиной взрыва стало повреждение газопровода, которое произошло при незаконном подключении к водоводу. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Другие новости
17.05.2017 08:08 / В мире Информатор Wikileaks Брэдли Мэннинг сегодня выйдет на свободу
17.05.2017 08:06 / В мире В США бушует торнадо
17.05.2017 08:04 / В мире Во Франции в Елисейском дворце сегодня объявят состав нового правительства
17.05.2017 07:11 / В мире Бриллиантовые серьги продали на аукционе за рекордную сумму
17.05.2017 07:09 / В мире В Греции сегодня пройдет всеобщая забастовка
16.05.2017 21:07 / В мире Тема номер один в Украине - расширение санкций против российских компаний
16.05.2017 19:07 / В мире В четырехэтажном жилом доме в Волгограде произошел взрыв бытового газа
16.05.2017 15:36 / В мире Юбки для мальчиков намерены ввести в одной из частных школ Лондона
16.05.2017 15:35 / В мире В Калифорнии на 74-м году ушел из жизни Олег Видов
16.05.2017 15:34 / В мире В Интернете обсуждают видео нападения телохранителя Дмитрия Яроша на таксиста
16.05.2017 15:33 / В мире Массовая забастовка в Греции
16.05.2017 15:32 / В мире Новой жертвой хакеров стала кинокомпания Уолт Дисней Пикчерз
16.05.2017 12:07 / В мире Украина заблокировала российские веб-ресурсы
16.05.2017 12:06 / В мире Названы возможные создатели вируса-вымогателя WannaCry
16.05.2017 12:04 / В мире Совбез ООН осуждает ракетный запуск КНДР
16.05.2017 09:11 / В мире Обнаружен новый вид вируса-вымогателя WannaCry
16.05.2017 08:08 / В мире Корпорация Space X вывела на орбиту спутник для обеспечения авиапассажиров Wi-Fi
16.05.2017 08:03 / В мире ЧП в словенском городе Врхнике
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия