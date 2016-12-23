В Вифлеем прибывают сотни паломников и туристов

24 Декабря 2016 15:01

Он совершит рождественскую мессу в базилике святого Петра.

В Вифлеем тем временем прибывают сотни паломников и туристов. Согласно церковному преданию, именно в Вифлееме появился на свет Иисус Христос. Главным событием праздника станет всенощная месса в церкви Рождества. В преддверии праздников усилены меры безопасности.