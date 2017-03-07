Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>В Версале обсудили будущее Европы
В мире
RSS
В Версале обсудили будущее Европы
Скачать Поделиться

7 Марта 2017 07:05

В Версале обсудили будущее Европы

В Версале лидеры Франции, Германии, Испании и Италии обсудили будущее Европы и пять возможных сценариев развития ЕС. Ведущие страны Евросоюза настаивают на принципе "двухскоростная Европа". Этот проект предусматривает, что государства не обязаны участвовать во всех этапах интеграционного процесса. За исключением борьбы с терроризмом и защиты внешних границ. Политологи в таком случае предрекают раскол Евросоюзу. Некоторые страны Европы уже выразили свое несогласие с таким заявлением.

 

Другие новости

Мини-саммит ЕС во Франции Міні-саміт ЕС у Францыі 06.03.2017 15:07 / В мире Мини-саммит ЕС во Франции
Крупное ДТП в Панаме Буйное ДТЗ у Панаме 06.03.2017 09:02 / В мире Крупное ДТП в Панаме

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =