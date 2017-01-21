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21 Января 2017 12:08

В Вероне произошло ДТП с участием школьного автобуса

В Вероне произошло в ДТП с участием школьного автобуса, погибли 16. человек. Ранены почти 40. Столкнувшийся с дорожным ограждением и загоревшийся автобус перевозил группу школьников из Венгрии. Дети возвращались после каникул, которые провели во Франции. Обстоятельства ночного происшествия сейчас выясняет полиция.