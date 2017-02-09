В Верховной раде Украины рассмотрение проекта о Конституционном суде переросло в очередную потасовку

9 Февраля 2017 19:09

Подрались депутаты от пропрезидентской партии "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко и Иван Мельничук. Схватка была настолько интенсивной, что у Лещенко оказался порван пиджак.

Как выяснилось, Мельничук обвинил однопартийца в размещении ложной информации в сети "Фейсбук". Якобы, тот написал о распоряжении администрации президента Украины не посещать заседания комитета по противодействию коррупции. Лещенко же ответил, что может публиковать на своей странице все, что хочет.

Дракой закончилось сегодня и заседание Черкасского областного совета. Депутат от партии "Свобода" Юрий Ботнар напал на исполняющего обязанности директора гостиницы "Днепр" Бориса Лебедцова, который отказался выступать на украинском языке, пояснив, что общаться на русском ему удобнее.