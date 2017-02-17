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В Верхней палате британского парламента стартовало рассмотрение законопроекта по Brexit
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21 Февраля 2017 08:03

В Верхней палате британского парламента стартовало рассмотрение законопроекта по Brexit

Изначально премьер-министр настаивал, что достаточно итогов референдума. Но Верховный суд Лондона осложнил процесс выхода Великобритании из ЕС. Его противники смогли убедить судей, что принятие подобных решений без консультации с высшим законодательным органом королевства противоречит Конституции. Итоги голосования станут известны 7 марта.

  

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