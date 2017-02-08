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В Венгрии в результате таяния снега произошли подтопления
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8 Февраля 2017 19:05

В Венгрии в результате таяния снега произошли подтопления

В Венгрии в результате таяния снега, образования ледовых заторов на реках и выпадения дождя произошли подтопления. Уровень воды на реке Самош поднялся на несколько метров из-за образовавшегося 13-километрового ледяного затора. Самая напряженная ситуация с ледоходом сложилась в долине реки Тиса. В некоторых местах высота льдин достигала 3-4 метров. Из-за ледовых заторов также возникла угроза выхода рек из берегов. Эксперты постоянно следят за уровнем воды в реках. Предположительно, такая ситуация может продлиться несколько недель.

  

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