В Венгрии в результате таяния снега произошли подтопления

8 Февраля 2017 19:05

В Венгрии в результате таяния снега, образования ледовых заторов на реках и выпадения дождя произошли подтопления. Уровень воды на реке Самош поднялся на несколько метров из-за образовавшегося 13-километрового ледяного затора. Самая напряженная ситуация с ледоходом сложилась в долине реки Тиса. В некоторых местах высота льдин достигала 3-4 метров. Из-за ледовых заторов также возникла угроза выхода рек из берегов. Эксперты постоянно следят за уровнем воды в реках. Предположительно, такая ситуация может продлиться несколько недель.