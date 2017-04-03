В Венгрии сотни студентов и преподавателей устроили акцию в поддержку университета Сореса

3 Апреля 2017 08:08

Выйти на улицы Будапешта людей вынудил проект закона, по которому иностранные вузы должны иметь отделение в своей стране, помимо Венгрии. Центрально-Европейский университет, основанный при поддержке Джорджа Сореса, имеет статус частного иностранного вуза с аккредитацией в США, но у него единственное отделение в Будапеште. А это значит, что учебное заведение могут закрыть.