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В Венгрии сотни студентов и преподавателей устроили акцию в поддержку университета Сореса
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3 Апреля 2017 08:08

В Венгрии сотни студентов и преподавателей устроили акцию в поддержку университета Сореса

Выйти на улицы Будапешта людей вынудил проект закона, по которому иностранные вузы должны иметь отделение в своей стране, помимо Венгрии. Центрально-Европейский университет, основанный при поддержке Джорджа Сореса, имеет статус частного иностранного вуза с аккредитацией в США, но у него единственное отделение в Будапеште. А это значит, что учебное заведение могут закрыть.
  

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