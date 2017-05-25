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В Венгрии прошла масштабная акция протеста против закона об образовании
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22 Мая 2017 07:04

В Венгрии прошла масштабная акция протеста против закона об образовании

На улицы Будапешта вышли тысячи человек. Активисты с флагами Евросоюза направились в сторону здания парламента, скандируя "Демократия, свободу Венгрии!" Напомним, протесты вызвал новый закон об образовании, который позволит закрыть Центрально-Европейский университет Джорджа Сороса. Ранее СМИ неоднократно сообщали о нарушениях в работе университета, однако в учебном заведении все обвинения опровергли.
  

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