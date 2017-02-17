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В Венеции продолжается легендарный карнавал
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20 Февраля 2017 07:17

В Венеции продолжается легендарный карнавал

Кульминацией накануне стал традиционный полет ангела со 100-метровой колокольни Святого Марка. Тысячи человек наблюдали за церемонией, которая повторяется уже 5 веков. Карнавал продлится до конца февраля. И на этой неделе Венецию ожидают конкурс карнавальных костюмов и театрализованный парад, после которого состоится полет осла с колокольни Святого Марка. В день закрытия праздника также выберут самую красивую жительницу Венеции
  

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