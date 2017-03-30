В Венеции арестованы террористы, которые готовили серию атак в Италии

30 Марта 2017 15:12

Все трое – выходцы из Косово с видом на жительство в Италии. В результате спецоперации был задержан и один несовершеннолетний. Правоохранители давно вели наблюдение за подозреваемыми. По версии полиции, преступники планировали совершить теракты во время Венецианского карнавала.