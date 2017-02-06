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В Вене прошли протесты против запрета на ношение никаба
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6 Февраля 2017 09:06

В Вене прошли протесты против запрета на ношение никаба

Бурно прошли выходные и в Вене - здесь протестовали против запрета на ношение никаба. В ближайшее время такой законопроект рассмотрит австрийский парламент. Нарушителям грозит штраф - 150 евро. Отметим, что Австрия далеко не первая страна, где вводятся ограничения для мусульман. Аналогичные законы приняты во Франции, Бельгии и Швейцарии. Как подчеркивают власти, сделано это в первую очередь для безопасности.

  

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