В Вене прошли протесты против запрета на ношение никаба

6 Февраля 2017 09:06

Бурно прошли выходные и в Вене - здесь протестовали против запрета на ношение никаба. В ближайшее время такой законопроект рассмотрит австрийский парламент. Нарушителям грозит штраф - 150 евро. Отметим, что Австрия далеко не первая страна, где вводятся ограничения для мусульман. Аналогичные законы приняты во Франции, Бельгии и Швейцарии. Как подчеркивают власти, сделано это в первую очередь для безопасности.