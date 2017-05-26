В мире
27 Мая 2017 12:05
В Великобритании живут 23 тысячи готовых к атаке джихадистов
Такие данные приводит издание "Дейли Стар". Как отмечают журналисты, 3 тысячи из этой группы находятся под усиленным контролем спецслужб. Они представляют особую угрозу для нацбезопасности. Другие 20 тысяч проверены, при этом их спецслужбы оставляют в разработке. Рейды по выявлению террористов в большинстве стран Европы проходят постоянно из-за повышенной террористической угрозы.
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