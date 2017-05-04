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В Великобритании задержан мужчина, предположительно готовивший теракт
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5 Мая 2017 07:07

В Великобритании задержан мужчина, предположительно готовивший теракт

В Великобритании задержан мужчина, который предположительно вербовал террористов и готовил теракт. Арест прошел в аэропорту Лондона Хитроу. Сообщается, что 30-летний мужчина прибыл в британскую столицу из Стамбула и сразу же привлек внимание сотрудников контртеррористического подразделения полиции. Он был доставлен в участок для выяснения обстоятельств.

 

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