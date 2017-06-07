В Великобритании стартовали внеочередные парламентские выборы

8 Июня 2017 12:08

По всей стране рано утром открылось более 40 тысяч избирательных участков. Сегодня определится новый состав Палаты общин, куда входят 650 депутатов. Партия, которая сумеет получить более половины мандатов, сформирует правительство. Основная борьба развернется между правящей Консервативной партией премьер-министра Терезы Мэй и оппозиционными лейбористами. Сразу после оглашения итогов выборов, 19 июня, Великобритания начнет переговоры по Брекситу.