Главная>>В мире>>В Великобритании сегодня день национального траура
В мире
RSS
В Великобритании сегодня день национального траура
Скачать Поделиться

6 Июня 2017 08:01

В Великобритании сегодня день национального траура

После полудня во всем королевстве объявят минуту молчания, приспустят государственные флаги. Накануне на панихиду в Лондоне собрались тысячи людей. С цветами, воздушными шарами, плакатами целыми семьями они пришли почтить память погибших в терактах 3 июня и помолиться о тех, кто в больницах борется за жизнь. Несмотря на высокий уровень террористической угрозы, британцы не побоялись массового мероприятия. Кроме того, на улицах заметно прибавилось полицейских. Согласно опросу телеканала Sky News, большинство подданных королевства выступает за вооружение всех правоохранителей, хотя глава Скотленд-Ярда против этого.

 

Другие новости

Прощальный ужин для панд Развітальная вячэра для пандаў 05.06.2017 15:10 / В мире Прощальный ужин для панд

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =