В Великобритании сегодня день национального траура

6 Июня 2017 08:01

После полудня во всем королевстве объявят минуту молчания, приспустят государственные флаги. Накануне на панихиду в Лондоне собрались тысячи людей. С цветами, воздушными шарами, плакатами целыми семьями они пришли почтить память погибших в терактах 3 июня и помолиться о тех, кто в больницах борется за жизнь. Несмотря на высокий уровень террористической угрозы, британцы не побоялись массового мероприятия. Кроме того, на улицах заметно прибавилось полицейских. Согласно опросу телеканала Sky News, большинство подданных королевства выступает за вооружение всех правоохранителей, хотя глава Скотленд-Ярда против этого.